Вашингтон, 26 июня, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама принял решение о том, чтобы признать американский гей-бар Stonewall Inn национальным памятником. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Белого дома, которое было опубликовано в субботу, 25 июня.

yosoynuts Гей-бар «Stonewall Inn»

По словам главы государства, назначение Stonewall Inn национальным памятником является не только дополнением к системе Национального парка США, но и первым национальным памятником, который рассказывает об истории прав ЛГБТ-сообщества.

«Я верю, что наши национальные парки должны отражать полную историю нашей страны, богатство, разнообразие и уникальность американского духу, который всегда выделял нас. Потому что вместе мы сильнее. Потому что нас много, и мы едины», — приводятся слова Обамы в сообщении.

Отмечается, что гей-бар стал широко известен в 1969 году. Тогда посетители организовали протестную акцию против полиции, которая регулярно задерживала представителей секс-меньшинств. Так, через год после соответствующих событий в США состоялся первый гей-парад.