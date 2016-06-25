Луганск, 26 июня, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Массированный обстрел территории Луганской Народной Республики украинские силовики начали в ночь на воскресенье, 26 июня. Под шквальным огнем оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе села Веселогоровка Перевальского района, сообщает агентство «Луганский информационный центр» со ссылкой на силовые структуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миномётный обстрел

«Буквально шквал огня обрушили подразделения ВСУ из села Троицкого на наши позиции у Веселогоровки. Огонь ведется из 120-мм минометов, (автоматических станковых грантометов) АГС, стреляют интенсивно также из БМП», — говориться в сообщении Народной милиции.

Обстрел начался около 23:15 субботы, 25 июня, и не прекратился на момент сообщения (00:12 26 июня). «Только мин на наши позиции за это время прилетело не меньше двадцати», — сообщил источник в Народной милиции.

Массированный обстрел ведется со стороны оккупированного киевскими властями поселка Троицкое.

В республики уточняют информацию о разрушениях и возможных потерях.