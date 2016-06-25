ЛНР: украинские силовики ведут минометный обстрел территории республики
Луганск, 26 июня, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Массированный обстрел территории Луганской Народной Республики украинские силовики начали в ночь на воскресенье, 26 июня. Под шквальным огнем оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе села Веселогоровка Перевальского района, сообщает агентство «Луганский информационный центр» со ссылкой на силовые структуры республики.
«Буквально шквал огня обрушили подразделения ВСУ из села Троицкого на наши позиции у Веселогоровки. Огонь ведется из 120-мм минометов, (автоматических станковых грантометов) АГС, стреляют интенсивно также из БМП», — говориться в сообщении Народной милиции.
Обстрел начался около 23:15 субботы, 25 июня, и не прекратился на момент сообщения (00:12 26 июня). «Только мин на наши позиции за это время прилетело не меньше двадцати», — сообщил источник в Народной милиции.
Массированный обстрел ведется со стороны оккупированного киевскими властями поселка Троицкое.
В республики уточняют информацию о разрушениях и возможных потерях.