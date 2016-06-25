Москва, 26 июня, 2016, 01:58 — ИА Регнум. В Москве в субботу, 25 июня, экс-чиновник на BMW избил девушку, перегородившую ему дорогу. Сама пострадавшая обвинила очевидцев в равнодушии. Об этом сообщает портал Life.ru.

mrhayata Прохожие

По словам девушки, большинство людей, слышавших призывы о помощи, решили просто пройти мимо, игнорируя происходящее. Девушка сказала, что лишь два-три человека не остались равнодушными и помогли ей вызвать полицию, а также дали свидетельские показания.

Инцидент произошел днем в субботу около 14:30 на Старом Арбате. Девушка решила снять на видео, как черный BMW ехал по пешеходной зоне. В ответ на это пассажир иномарки вышел из машины и напал на девушку. Мужчина, который, по информации Life.ru, является экс-чиновником столичного правительства 49-летним Эрастом Матаевым, сильно ударил девушку по спине и разбил ее телефон.