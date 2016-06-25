Воронеж, 26 июня, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Авария с участием десяти автомобилей произошла в Бобровском районе Воронежской области на трассе М-4 «Дон». В результате аварии, произошедшей вечером субботы, 25 июня, погибли двое человек, сообщает телеканал Life со ссылкой на источник в ГУ МВД по региону.

Christopher Sessums Автомобильная трасса

Как стало известно, столкновение произошло по вине водителя грузового автомобиля «Камаз-5502» около 19:30. По предварительным данным, на спуске у автомобиля оторвало колесо, в результате чего массивная машина протаранила восемь легковых и один грузовой автомобиль.

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2115».

На месте ДПТ проводится проверка. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.