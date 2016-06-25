Петрозаводск, 26 июня, 2016, 01:43 — ИА Регнум. В субботу, 15 июня, Петрозаводский городской суд отпустил фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла за шутку звонок от ребенка с Сямозера в Карелии и проигнорировала вызов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

DarkoStojanovic Фельдшер

Согласно решению суда, в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фельдшера было отказано. Щербакову освободили прямо в зале суда.

Сама Ирина Щербакова в суде заявила, что искренне сожалеет о случившемся и будет жить с этим теперь всю жизнь. Кроме того, адвокат фельдшера сообщил, что Щербакова сделала явку с повинной 23 июня, а днем позже была задержана. Напомним, что фельдшер обвиняется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).

Как ранее сообщалось, согласно версии СК РФ, 18 июня на телефон Щербаковой, которая находилась на дежурстве в отделении скорой помощи Суоярвской больницы, поступил звонок от ребенка с Сямозера. Ребенок сообщил, что лодки с другими детьми и вожатыми перевернулись, и их жизни грозит опасность. В свою очередь, фельдшер проигнорировала звонок и даже не зафиксировала его в журнале вызовов.

В Карелии на Сямозере 18 июня 47 детей вместе с четырьмя сопровождающими попали в шторм, лодки перевернулись. В результате погибли 13 детей, еще один ребенок числится пропавшим без вести.