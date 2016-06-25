Вашингтон, 26 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. В американском штате Западная Вирджиния продолжает расти число жертв наводнения, вызванного проливными дождями. Водой разрушены более сотни жилых домов, размыты десятки дорог и мостов, десятки тысяч жителей штата остались без электроэнергии. По последним данным, число погибших составило 26 человек. О масштабе трагедии в субботу, 25 июня, сообщает USA Today.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Ранее сообщалось о 23 жертвах стихии. В течение ночи прошедшей ночи службами спасения штата были обнаружены тела еще трех погибших: мужчины и двух женщин. Все они были обнаружены в своих дома, которые оказались затопленными. Как сообщают местные чиновники, все трое утонули.

Всего за несколько часов в регионе выпало более 250 мм осадков, сообщают представители метеорологической службы штата. По словам экспертов, такое случается один раз в тысячелетие.

Поисково-спасательные работы остаются одним из главных приоритетов. По словам губернатора штата Теренса Маколиффа, прошедшие 24 часа были долгими и трудными, но в следующие 24 часа не станет проще.

Это третье смертоносное наводнение в истории штата, напоминает климатолог штата Кевин Лоу. В 1972 году в результате вызванного прорывом плотины наводнения Буффало-Крик погибли 125 человек. В 1985 году жертвами шторма стали 38 человек.