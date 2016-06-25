Могадишо, 26 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, террористы напали на гостиницу в Сомали Магадишо. В результате жертвами теракта стали по меньшей мере 15 человек, еще 25 получили серьезные ранения различной степени тяжести. Об этом информирует ВВС.

Lisa Roe Вооружённое нападение

Как сообщается, изначально смертник подорвал автомобиль возле входа в отель, после чего в здание ворвались боевики, вооруженные огнестрельным оружием, и захватили посетителей в заложники. Их точное количество пока неизвестно. Называются разные цифры.

Еще один взрыв произошел уже внутри гостиницы. Представителям правоохранительных органов удалось вывести часть людей через второй выход в отеле. Также в полиции сообщили, что пока неизвестно, сколько террористов было ликвидировано в результате перестрелки.

Атака на гостиницу произошла потому, что в ней часто бывают представители правительства Сомали, по крайней мере так заявили сами экстремисты британскому агентству Reuters. В свою очередь, очевидцы нападения на отель отметили, что террористы стреляли по всем посетителям.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаш», которую финансирует «Аль-Каида». Напомним, что «Аль-Каида» является запрещенной в РФ организацией.