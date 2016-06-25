Теракт в гостинице Сомали: 15 убиты, 25 ранены
Могадишо, 26 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, террористы напали на гостиницу в Сомали Магадишо. В результате жертвами теракта стали по меньшей мере 15 человек, еще 25 получили серьезные ранения различной степени тяжести. Об этом информирует ВВС.
Как сообщается, изначально смертник подорвал автомобиль возле входа в отель, после чего в здание ворвались боевики, вооруженные огнестрельным оружием, и захватили посетителей в заложники. Их точное количество пока неизвестно. Называются разные цифры.
Еще один взрыв произошел уже внутри гостиницы. Представителям правоохранительных органов удалось вывести часть людей через второй выход в отеле. Также в полиции сообщили, что пока неизвестно, сколько террористов было ликвидировано в результате перестрелки.
Атака на гостиницу произошла потому, что в ней часто бывают представители правительства Сомали, по крайней мере так заявили сами экстремисты британскому агентству Reuters. В свою очередь, очевидцы нападения на отель отметили, что террористы стреляли по всем посетителям.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаш», которую финансирует «Аль-Каида». Напомним, что «Аль-Каида» является запрещенной в РФ организацией.