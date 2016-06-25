Хельсинки, 26 июня, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Результаты прошедшего в Великобритании референдума привели в тонус евроскептиков Финляндии. Всего за несколько дней под петицией с требованием проведения референдума о членстве страны в Евросоюзе оставили свои подписи почти десять тысяч человек, что составляет пятую часть от количества, необходимого для рассмотрения инициативы в парламенте, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

CGP Grey Голосование на референдуме

Автор петиции глава молодежного крыла партии «Истинные финны» Себастьян Тюнккюнен заявил о том, что «ЕС лишь вызывает хаос в Европе». Необходимость проведения референдума о членстве в ЕС вызвана желанием добиться независимости Финляндии, считает Тюнккюнен. «Финляндия должна стать свободной», — уверен политик.

Для того чтобы инициатива граждан была рассмотрена финским парламентом, ее должны подписать не менее 50 тысяч человек. По данным СМИ, к вечеру субботы, 25 июня, число подписавших петицию составило почти 10 тысяч человек и продолжает расти. Так, по состоянию на 00:30 26 июня, под петицией собрано 10345 подписей. Только за последние сутки инициатива собрала более четырех тысяч голосов.

Тюнккюнен предлагает провести плебисцит в декабре 2017 года.

О выходе из ЕС граждане Финляндии задумываются не впервые. В 2013 году аналогичную инициативу поддержали около 30 тысяч человек.