Вашингтон, 26 июня, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза по результатам прошедшего референдума неизбежен и распад всего европейского сообщества. С такой точкой зрения выступил известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос. Об этом он сообщил в субботу, 25 июня, в материале, опубликованном на сайте Project Syndicate.

rockcohen Флаг Евросоюза

«Теперь катастрофический сценарий, которого многие опасались, реализовался, сделав распад сообщества практически неизбежным», — отмечает Сорос.

Он также выразил опасения относительно дальнейшего существования Соединенного Королевства не в рамках ЕС. По словам финансиста, в итоге для страны может быть и лучше без Евросоюза, а может, и нет. Однако британцам и экономике страны в любом случае в ближайшее время «придется значительно страдать».

Американский финансист обратил внимание на то, что британская валюта после итогов референдума рухнула до минимальных более чем за 30 лет показателей. Кроме того, по прогнозу эксперта, нестабильное положение на мировых финансовых рынках теперь будет сохраняться до конца процесса переговоров по «политическому и экономическому «разводу» с ЕС». В будущем для самой же экономики Великобритании выход из ЕС сравним с кризисом 2007−2008 годов, считает Джордж Сорос.

Напомним, 23 июня в Соединенном Королевстве состоялся референдум, где верх одержали евроскептики. Почти 52% британцев проголосовали за дальнейший путь страны не в рамках Евросоюза. За процесс евроинтеграции высказались 48% граждан. Народное голосование носило рекомендательный характер, то есть теперь парламент рассмотрит результаты референдума и может, как согласиться с народом, так и принять противоположное решение. В свою очередь, премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, который через три месяца покинет свой пост, обещал реализовать желание большинства граждан.