Париж, 25 июня, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Властям Франции нужно провести референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Национального фронта Марин Ле Пен после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейском дворце.

ZeroTwoZero Флаги Франции и ЕС на здании французского посольства в Лондоне

«Мы (Национальный фронт) выступаем за организацию референдума, чтобы французы могли выбрать: желают ли они оставаться в ЕС или нет», — сообщила она.

При этом Ле Пен добавила, что глава Франции дал отрицательный ответ по этому вопросу.

«Мы считаем, что это возмутительно, и что нельзя воспринимать французский народ, как пятое колесо телеги», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС.

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