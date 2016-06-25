Санкт-Петербург, 25 июня, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга всё готово к началу праздника выпускников «Алые паруса», который проводится уже в 12-й раз, передает корреспондент ИА REGNUM. Праздник ежегодно привлекает всё больше закончивших школы молодых людей, теперь уже не только из Петербурга, но и из других регионов страны. Организаторы «Алых парусов» ожидают в этом году свыше миллиона участников и гостей праздника из числа горожан и туристов.

Евгений Рыбкин ИА REGNUM Дворцовая площад в ожидании праздника «Алые паруса»

Дворцовая площадь — главная площадка мероприятия — постепенно заполняется желающими посмотреть грандиозное представление. Попасть сюда можно только при предъявлении билета, которых в общей сложности было выпущено более 80 тысяч штук.

Билеты на «Алые паруса» всегда пользовались большим спросом у жителей города, поэтому некоторые выпускники нередко просто их продавали. В связи с этим в этом году билеты выдавались лично в руки родителям. В этом году билеты оснащены специальной перфорацией, защищающей от подделки. Однако, несмотря на все предпринятые меры, находятся как продавцы билетов, так и желающие их приобрести.

На «Алых парусах» обеспечен высокий уровень безопасности. За порядком следят около 2 тысяч сотрудников полиции. Располагаются они как на пропускных пунктах, так и на территории всей Дворцовой площади и в её окрестностях.

Проносить с собой еду и напитки выпускникам запрещено, поэтому на Дворцовой расположились палатки с продуктами, приобрести которые можно по вполне лояльным ценам. На самой территории проведения мероприятия работает свыше 260 дворников, а также размещены секции с туалетами, поэтому переживать за чистоту праздника не приходится.

Праздник начнется в 22:00, а его кульминация произойдет около часа ночи 26 июня — ею станет, по традиции, появление парусника под алыми парусами под разведенным Троицким мостом. Также состоится грандиозное, как обещают организатора, лазерное и пиротехническое шоу. Прямую трансляцию праздника «Алые паруса» ведет «Пятый канал».