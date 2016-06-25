Москва, 25 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень опасности погоды объявили на ближайшее воскресенье, 26 июня, в Москве. Как сообщает Гидрометцентр, в этот день имеется вероятность стихийных бедствий.

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Ожидается, что температура воздуха в столице прогреется до 28−30 градусов, по области — до 31 выше ноля.

Кроме того, «оранжевый» уровень опасности погоды объявлен и в других регионах Центральной России.

«Оранжевый — погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечается на сайте Гидрометцентра.