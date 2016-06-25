Санкт-Петербург, 25 июня, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, в Невском районе Санкт-Петербурга в промышленном здании вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«25 июня в 17:00 мск на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 54, — говорится в сообщении. — На территории промзоны, в двухэтажном здании горит обрешетка кровли между чердаком и вторым этажом на площади 80 кв. м».

Отмечается, что около 18:00 мск пожарным удалось локализовать возгорание. В настоящее время специалисты продолжают осуществлять проливку и разбор сгоревших конструкций.