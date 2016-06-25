Это не статья, скорее зарисовка. За душу от возмущения берет! Не американист, но очень многое помню еще из 70-х годов, когда закладывался фундамент стиля в тогда еще советско-американских отношениях. И надо понимать, что в современной Америке в еще большей мере, чем в той, очень мало национального. Во внешней и даже во внутренней политике. Гораздо больше глобализма, продвигаемого причем двухпартийным консенсусом. Поэтому сильно напрягает надсадный бой барабанов и литавр в официозе СМИ по случаю «арктической» встречи в Рейкьявике. Никак не отделаться от некоего дежавю — что все это уже было, проходили, причем даже не в прошлой, а скорее уже в этой жизни. Поневоле возникает вопрос: следующая остановка где? На Мальте? Или для начала в Хельсинки? А может быть сразу в беловежских Вискулях?

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин. Ялта, февраль 1945 г

Что делают американцы, какова их логика? Все то же самое, что и полвека назад. Подзуживая Украину, как раньше Европу, поставляя туда, по некоторым данным, инкогнито самые настоящие летальные вооружения, Вашингтон довел дело почти до края. Да еще и так обозвал российского лидера, что в рамках американского и союзного ему понимания поставил его в ряд с персонажами, против которых были обращены внешние американские агрессии и спровоцированные ими же внутренние «цветные» революции. «Предъява», как говорится, «чисто конкретная». Конкретнее некуда.

В ответ с российской стороны последовала знаменитая «проверка боеготовности». Операция по сосредоточению крупнейшей в Новейшей истории группировки войск была проведена практически безупречно. И кому, как не натовским военным, было видно, что собранный контингент не просто «демонстрирует мускулы» и «бряцает оружием», но в реальности способен к наступлению и, что самое важное, взятию под контроль освобожденной территории (трубопроводные и железнодорожные части, говорят, тоже привлекались, причем укомплектованные по всем штатам). Посчитали в НАТО и то, что самим, чтобы собрать нечто подобное, потребуется не три дня, а минимум полтора месяца. И то качеством много ниже, ибо привлекать придется не шибко готовых и не очень мотивированных бюргеров-европейцев, которые от любой мобилизации разбегутся тараканами. А из Штатов сколько надо войск, чтобы эти дыры заткнуть, не перебросишь.

Mil.ru Военные учения вооруженных сил России

И Байден стал срочно отыгрывать назад. Вот уже и Россию «следует вернуть в мировое сообщество», и хакеры российские в двух атаках на американские объекты, оказывается, ни при чем. То есть были хакеры, но «самоликвидировались» они, как «демоны» из известного культового фильма. И «встречаться» давайте, и разговаривать, иначе как? Полгода шантажа, санкций и угроз — а теперь, как на войсковую группировку посмотрели, сразу на диалог потянуло. И как квинтэссенция — Рейкьявик. А чего «в долгий ящик» откладывать? Запустим «этих русских» на второй круг. И как вторым кругом запахло, наши товарищи сразу же принялись оттаивать. И список недружественных стран ограничили так, что он больше на посмешище похож, и с запретом на гражданский персонал американского посольства назад отыграли, хотя мера — самое то. Американскими руками собственную агентуру влияния затормозить и на американцев же этот эксцесс и свалить. Недаром небезызвестная «Ксюша» из «Дома-2» так про «железный занавес» перевозбудилась…

Еще Байден встречу предлагает. Здесь исторические параллели начинают немного хромать и требуют уточнений. Во-первых, нынешний распорядитель Белого дома (хозяева — глобалисты) — это вам не националист Никсон, который стоял за национальные интересы, и с ним поэтому можно было договориться. Этот — отпетый глобалист, которым глобалисты еще и погоняют; похож в этом на Рейгана, но харизма явно не того размера и не там приделана. Во-вторых, в предрейгановские времена разрядки система институтов глобализма только формировалась, параллельно самой разрядке. Пальцы загибаем. 1971 год — замена Бреттон-Вудса Ямайкой. 1972−1973-й — появление Трехсторонней комиссии Дэвида Рокфеллера — Бжезинского, 1973 год — под войну Судного дня Бильдерберг в шведско-валленберговском Сальтшебадене, и — цены на нефть резко поднять, чтобы впоследствии обрушить. Личная инициатива Киссинджера, тогда госсекретаря и советника по нацбезопасности, там же и обнародованная (Великую депрессию по той же схеме планировали, что и советскую перестройку, только «вверх — вниз» манипулировали не нефтяными ценами, а учетной ставкой ФРС). 1974 год — дотягиваются до Никсона, предварительно заменив Фордом его вице-президента Агню. Убирают не реальным импичментом, а шантажом импичмента, так его и не объявив. Форд — президент, а вице у него — Нельсон Рокфеллер, оба никем не избранные, а кем назначенные — история известная. 1975 год — «вишенка на торте»: появление главной компании по управлению активами — Vanguard. Именно этот тип «рыночных субъектов» стоит в эпицентре нынешней схемы «инклюзивного капитализма», где в ОПГшной доле с олигархами-ростовщиками еще и олигарх-иезуит с крестом и проповедью. То есть сегодня система глобализма в готовности, и на уровне не только институтов, но и идеологии — пресловутого «sustainable development» имени Клауса Шваба и Греты Тунберг.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

И под все это дело — Хельсинки, все тот же 1975 год. Одновременно с программным докладом Трехсторонней комиссии «Кризис демократии», в котором миру предсказали «новый фашизм» в качестве средства борьбы за капитализм, тот самый, видимо, «инклюзивный». На что тогда «купился» Брежнев — это и сегодня весьма актуально. Очень хотело советское руководство получить от Запада гарантии незыблемости послевоенных границ, ибо хорошо помнили Локкарнский пакт 1925 года, который границы Германии на Западе закрыл, а на Востоке — открыл. В обмен на эти гарантии, якобы «данные» нам в Хельсинки, как раз и согласились на признание так называемой «глобальной проблематики». Римский клуб именно тогда победил Советский Союз, когда последний принялся играть в его игры. Чем кончилось, общеизвестно. Филиалами венского системного института и андроповской комиссией по экономической реформе с Гайдаром и Чубайсом в составе. А в итоге — «крупнейшей геополитической катастрофой». Где промахнулись? В двух вещах. Историю забыли: локкарнские гарантии на Западе в 1940 году не спасли Париж. А пакт Молотова — Риббентропа да, войну отодвинул, но, как известно, лишь на время. На Заключительный акт Хельсинки смотрели как на панацею и расплатились за него принципами; границы формально на месте остались, а на «внутренние процессы» гарантии Запада «не распространяются». Как и сейчас, заметим. И еще. Никто не расскажет, почему «акт» Хельсинки не затронул американский закон «о порабощенных народах»? Очень просто. Как ответил тот же Киссинджер грекам, когда они в 1974 году чуть не сцепились с турками из-за Кипра, «НАТО не предоставляет гарантии одним членам альянса против других». Так и здесь: «акт» «актом», а «порабощение» — «порабощением». В этом весь «нюанс» из известного анекдота.

Второе, чем чревата встреча с Байденом, доходчиво объяснил сенатор Пушков. Где гарантии, что Байден не поведет себя с российским президентом так, как госсекретарь Блинкен с главой китайского МИД Ван И в Анкоридже? Что он не устроит эпилептического припадка форменной истерики? Третье — место проведения. Обсуждали абсолютно неприемлемую Прагу — и из-за нынешних российско-чешских отношений, и ввиду дислокации подрывных американских радиостанций, и, наконец (об этом забывают!), по символической причине власовского Пражского манифеста. Обсуждали почти неприемлемую из-за враждебного наследия Габсбургов и Римского клуба Вену. Теперь сошлись на Женеве? Женева — это символика Лиги Наций, нечего там делать. И не о чем разговаривать, кроме ее, Лиги, возрождения. Единственное место, где только и можно вести диалог с Байденом, — это Ялта. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для Зеленского с его «бандерлогами» и кое-кого еще. Ну, и о Тегеране можно подумать, с приветом израильским «братьям по разуму». (Разумеется, с прицелом на исторический Карлсхорст).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Итальянский дворик Ливадийского дворца. 9 февраля 1945 года здесь состоялось фотографирование участников Ялтинской конференции

И самое главное. Двигаясь навстречу США, мы рискуем главным своим внешнеполитическим активом — отношениями с Китаем, который на все это будет смотреть с нескрываемым подозрением. Блинкен в Анкоридже и в Рейкьявике — это два разных Блинкена? Или все-таки один и тот же, только играющий в излюбленную игру «Разделяй — и властвуй»? Нельзя забывать, что китайская элита не монолитна, есть внутренние течения. А впереди, в перспективе года с небольшим, — судьбоносный XX съезд КПК, где очень многое будет решаться. И любое российское шараханье на американском направлении даст очки и аргументы оппонентам нынешнего партийно-государственного руководства. Мы на самом деле этого хотим? Или это от недостаточного понимания ситуации? Или пятая колонна Запада «не дремлет», как и в случае с персоналом американского посольства?

Скажут: может, не все так опасно, вон, и встречу еще не согласовали… Может, и не так. Но мы мало того, что уже ученые, так еще и хорошо представляем «данную нам в ощущениях» мощь поборников «сближения с Западом» в нашей, так сказать, элите. На словах — чтобы «со всем цивилизованным миром», на деле — ради своего шкурного интереса. Уже проходили ситуации, когда при всей очевидности происходящего, в рамках соответствующего лоббизма принимались отнюдь не очевидные решения, которые наносили ущерб национальной безопасности и интересам страны. И чем в очередной раз наступать на знакомые грабли, может, лучше на алтарь светлого будущего не страну принести с ее настоящим? А этих самых «цивилизаторов», по которым — выскажу сугубо личное мнение — места, не столь отдаленные вместе с северным широтным ходом и другими «стройками пятилеток», плачут даже не с 90-х, а как минимум с 70-х годов?!