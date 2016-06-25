Белград, 25 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Результаты полуфинальных матчей Кубка Европы по пляжному футболу:

Kevin Gong Пляжный футбол

[[[flag-hu]]] Венгрия — [[[flag-it]]] Италия 3:7

Венгрия — [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-pt]]] Португалия 4:4 (пен. 0:2)

Все голы россияне забили со стандартов, а португальцы свои голы забили красиво, на исполнение. Сказалось то, что португальцы уже «вкатились» в сезон, а для россиян это только старт. Продолжение сезона ещё последует, но сначала надо завершить этот турнир. Завтра, 26 июня, пройдёт матч за третье место и финал, в котором Португалия сыграет с Италией.