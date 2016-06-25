Париж, 25 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Сборная Польши по футболу переиграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти и прошла в ¼ финала чемпионата Европы, который проходит во Франции.

Paweł Cieśla Staszek_Szybki_Jest Польские фанаты болеют за свою сборную

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей 25 июня на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене, завершилось со счетом 1:1. На гол игрока Польши Якуба Блащиковски (39-я минута) команда Швейцарии ответила точным ударом Шердана Шакири (82-я минута).

Арбитр встречи назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Однако за данное время команды выявить сильнейшего так и не смогли. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались представители Польши — 5:4.

Отметим, что в ¼ финала поляки сыграют с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала

Швейцария — Польша — 1:1 (5:4).