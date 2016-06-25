Москва, 25 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Военно-морские силы Египта получили в дар от военно-политического руководства РФ ракетный катер Р-32 с ударным комплексом «Москит». Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов в интервью РИА Новости.

Shelkovoy Ракетный катер типа «Молния»

По его словам, Россия старается помочь властям Египта противостоять боевикам террористических группировок не только на суше, но и на море.

При этом Кочемазов не уточнил, когда именно ракетный катер был передан египетской стороне.

Отметим, что противокорабельные крылатые ракеты «Москит» способны преодолевать системы противовоздушной обороны противника.