Торонто, Канада, 25 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Канаде произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Как передает Life.ru, в результате инцидента погибли пять человек (трое взрослых и два ребёнка), еще двое получили различные травмы.

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Трагедия произошла на скоростной трассе в провинции Онтарио.

«По предварительным данным, легковой автомобиль по непонятной причине врезался в заднюю часть фуры, после чего столкнулся ещё с несколькими машинами», — заявил местный сотрудник полиции Керри Шмидт.

При этом он добавил, что транспортные средства настолько сильно повреждены, что «невозможно определить их марку».

На месте ДТП работали специальные службы.