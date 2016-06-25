Пекин, 25 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Власти Китая выступают против применения силы и односторонних санкций в решении международных проблем. Об этом, как передает НТВ, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин. 25 июня 2016

«Мы (власти Китая) всегда выступаем за политическое урегулирование межгосударственных споров и актуальных региональных проблем путем дружественных консультаций и мирных переговоров», — сказал Си Цзиньпин.

При этом председатель КНР добавил, что Пекин не поддерживает идею «ограничительных мер» и угрозы их применения. Кроме того, отметил Си Цзиньпин, власти Китая не одобряют применения односторонних действий без согласия заинтересованной стороны.

По его словам, Москва и Пекин намерены выстраивать двусторонние отношения нового типа — на принципах сотрудничества и общего выигрыша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент Владимир Путин сегодня находится с официальным визитом в Китае. Главными темами российско-китайских переговоров станут проблемы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Читайте также: Путин: Российско-китайские отношения у Москвы в приоритете