Курган, 25 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В Зауралье политические партии готовы «не раскачивать лодку» в преддверии выборов. Тем не менее, за мандат депутата Госдумы там развернётся ожесточённая борьба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Голованов. Депутат — слуга народа. 1947

В минувшую пятницу, 24 июня, избирательная комиссия Курганской области официально опубликовала сроки и режим работы группы по приему и проверке избирательных документов, предоставляемых кандидатами в окружной избирком одномандатного избирательного округа № 108 при проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.

До 12 июля могут обращаться самовыдвиженцы, до 23 июля — принимаются документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Напомним, в Курганской области один одномандатный избирательный округ, несмотря на то, что численность населения более 700 тысяч человек. Непарламентским партиям и самовыдвиженцам предстоит для участия в выборах в Госдуму собрать 23 тысячи подписей. На выборах в Госдуму РФ в 2011 году голоса избирателей распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 44% избирателей; за «Справедливую Россию» — 14%; за КПРФ — 19%; за ЛДПР — 16%. В Государственной думе шестого созыва Зауралье на сегодня представляет лишь один депутат — Александр Ильтяков из Общероссийского народного фронта.

В нынешнем электоральном цикле, когда Госдума наполняется «списочниками» и одномандатниками, предполагается обрести хотя бы ещё один — второй мандат в Госдуме — по партийным спискам. Второй мандат могла бы гарантировать и высокая явка на выборах. Согласно официальным сведениям избиркома Зауралья, явка на предыдущих выборах, 4 декабря 2011 года, в Госдуму составила из 748 094 избирателей 429 139 человек, то есть 56,46% от общего числа внесенных в списки. Но ряд партий решил не рисковать и найти Зауралью «пару» среди соседей.

«Может быть неплохой результат у правящей партии»

Аналитики заявляют об объединении партийных списков с другими уральскими регионами. Точно известно, что на данную консолидацию пошли СР и ЕР. «Пока поступает противоречивая информация, три (Челябинская, Курганская и Свердловская) или две области (Свердловская и Курганская) будут объединены в списки от «Единой России». Данный вопрос будет решаться и взвешиваться на федеральном съезде партии», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. Кто займет следующие позиции, скорее всего, будет решено на федеральном съезде «партии власти», который намечен на 26−27 июля.

«Курганская область, с одной стороны, край экономических трудностей. В ней нет газа, как в ЯНАО, нет нефти, как в ХМАО, но здесь срабатывает другой эффект — потребность в патернализме электората. Не понимая, как справиться с экономическими неурядицами самому, народ обращается к государству и его институтам с просьбой о помощи. Если эту карту разыграть профессионально — может быть неплохой результат у правящей партии», — считает политолог Андрей Колядин.

На сегодня известны имена кандидатов на две верхние строчки от ЕР. Это депутат Госдумы Павел Крашенинников и глава Макушинского района Курганской области Василий Шишкоедов. ОНФ поддержал единственного курганского представителя в нынешней Госдуме Александра Ильтякова.

Напомним, в праймериз «Единой России» 22 мая в Зауралье принимали участие 11 человек. Явка в Курганской области составила 7,1%. По результатам голосования Александр Ильтяков набрал 33 879 голосов — 65,3%, заняв первое место. Василий Шишкоедов с результатом 23 595 голосов — 45% — стал вторым.

КПРФ — ставка на доблестное прошлое

В КПРФ об объединении списков с другими регионами Урала не заявляли до сегодняшнего дня. Недавно, 17−19 июня, Зауралье посетил с рабочим визитом депутат Госдумы Павел Дорохин, избранный в шестой созыв от Свердловской области. Его в поездке по области сопровождали депутаты областной думы Иван Евгенов и Василий Кислицын. Было проведено несколько встреч с промышленниками и тружениками села. Расклад в списке коммунистов Зауралья стал очевидным. И сегодня стало известно, что Курганскую область в списках коммунисты объединили с Тюменской.

Состояние страны и региона обсуждали 23 июня депутаты-коммунисты, представители партий и общественных организаций — КПРФ, РКРП, «Надежда России», «Дети войны», «Русский лад», «Союз советских офицеров», советов ветеранов, ЛКСМ и других, а также сторонники КПРФ разных уровней, в том числе сербский патриот Ратко Самац, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

«На предвыборном 16 съезде (состоялся 25 июня — прим. ИА REGNUM ) коммунисты сделали ставку исключительно на прошлое. Однако ответ на вызовы нашего времени в КПРФ дать не в состоянии: ничего в программе по преодолению кризиса, кроме популистских инициатив, к примеру, отмены НДС и налога на имущество, представлено не было. Новость о внесении партией законопроекта о бесплатной выдаче лекарств пенсионерам лишний раз свидетельствует о том, что и в этом году КПРФ не выйдет за пределы традиционного электората, людей пенсионного возраста», — считает один из авторов «Актуальных комментариев» Павел Корнилов.

«Справедливороссы» бьют по медицине

О предвыборных планах «справедливороссов» сообщил 20 июня в Екатеринбурге лидер партии Сергей Миронов. На выборах в Госдуму уральские кандидаты от СР будут баллотироваться по спискам от трех региональных групп. Зауралье объединяют в списках с югом Тюменской области. Сергей Миронов особенно выделил депутата Тюменской облдумы Владимира Пискайкина, как перспективного кандидата. Определенно фамилии кандидатов в Госдуму «справедливороссы» озвучат на съезде 27 июня.

Во главу угла курганские «справедливороссы» ставят проблемы образования, ЖКХ и малого бизнеса. Особое внимание — сфере медицины. «Женщины рожают в дороге прямо в машине», — заявил на пресс-конференции 9 июня глава регионального отделения СР Виктор Семёнов. Основные проблемные точки в курганской медицине: кадры и финансы. «На 1 января 2016 года кадровый дефицит специалистов со средним медицинским образованием составлял 451 человек, с высшим медицинским и фармацевтическим образованием — 403 человека. Мало того, что в результате оптимизации сократили количество ФАПов, так и в имеющихся — работать некому. Кетовский район: 40 медпунктов, в 16 из них нет фельдшеров. Причины: низкая оплата труда, ненормированный рабочий день, нет условий для проживания», — заявил Семенов. Безусловно, он первый кандидат в госдумовский список от Зауралья.

ЛДПР — упор на сельское хозяйство

Либерал-демократы Зауралья пока не делали официальных заявлений. Отметим, что перед выборами 23 апреля в курганском отделении ЛДПР появился новый руководитель — депутат областной думы Юрий Ярушин. Обновлен и состав координационного совета. Ярушин сообщил СМИ лишь о подготовке к масштабной избирательной кампании. Политологи прогнозируют, что именно он возглавит партийный список.

Программа отделения ЛДПР Зауралья обширна. В сельском хозяйстве финансирование передать специальному банку, который будет кредитовать крестьян Зауралья на льготных условиях. Увеличить расходы на село минимум в пять раз. Снижение налогов для сельхозпроизводителей до 5%. Освободить от налогообложения ту часть прибыли, которая добровольно тратится крестьянами на развитие собственной инфраструктуры: строительство и содержание дорог, школ, больниц. Гарантировать сельхозпроизводителям цены, по которым у них будет покупаться зерно, молоко, мясо, подсолнечник, овощи и т.д. Юридические адреса крупных сетевых магазинов предлагается перенести в Курганскую область для уплаты налогов по месту получения прибыли. Категорически запретить закрывать малокомплектные учебные заведения в сельской местности. Обязать управляющие компании ежемесячно через СМИ предоставлять отчётность о своей деятельности. Публиковать отчеты в виде отдельного бюллетеня, приложением к газете «Зауралье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Алексей Кокорин настроен на то, чтобы выборы-2016 прошли на высоком организационном уровне. Стоит задача «подтянуть» по явке Курган и Шадринск, где, как правило, голосует значительно меньше граждан, чем в сельских территориях.

На данный момент 24 из 37 политических партий, зарегистрированных на территории Курганской области, подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. «Все согласны, что не нужно раскачивать лодку, — подчеркнул Алексей Кокорин. — Выборы должны пройти честно, легитимно, должно быть нахождение компромисса — в этом направлении будем работать».