Брюссель, 25 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Бельгии в ходе проведения полицейской спецоперации задержаны двое мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта во время трансляции футбольного матча чемпионата Европы. Как сообщает франкоязычный бельгийский телеканал RTBF, одного поймали в пригороде города Вервье, другого — в городе Монс.

pixabay.com Стоп терроризм!

Федеральная прокуратура подтвердила проведение спецоперации в Вервье и Монсе, однако не привела никаких подробностей данных арестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 г. в Брюсселе произошла серия крупных терактов: 32 человека погибли и более 300 получили ранения.

Осуществили атаку на мирных граждан террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). В Брюсселе были проведены спецоперации, в ходе которых по подозрению в организации терактов были арестованы ряд лиц.