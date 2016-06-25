Киев, 25 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко, который 24 июня находился в Донбассе, попал под обстрел «боевиков». Об этом, как передает НТВ, сообщил спикер администрации президента Украины (АПУ) по вопросам проведения «антитеррористической операции» («АТО») Андрей Лысенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, «противник» якобы обстрелял позиции украинских военных, которые находились в населенных пунктах Зайцево, Водяное, Майорск, Авдеевка, Опытное и др.

«Всего по нашим позициям (ВСУ) было выпущено более 130 мин и 26 снарядов, — сказал Лысенко. — Вчера (24 июня) на этих позициях находился и президент Украины, несмотря на огонь врага, он проинспектировал несколько наших опорных пунктов и нашел возможность пообщаться с украинскими военными».

24 июня пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что глава Украины Петр Порошенко прибыл в Донбасс, где подписал указ об увольнении военнослужащих, призванных в ходе пятой волны мобилизации. Цеголко в восторге отмечал, что приказ был подписан аж в 2-х км от бывшего Донецкого аэропорта.

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