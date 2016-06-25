Брюссель, 25 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Еврокомиссар от Британии Джонатан Хилл, в обязанности которого входило решение вопросов финансовой стабильности и услуг, а также рынка капитала, уходит в отставку после победы сторонников Brexit. Об этом сообщает в субботу, 25 июня, телекомпания ВВС.

Anders Aalbu Джонатан Хилл

«Я не думаю, что это правильно — продолжать работать в качестве британского комиссара, словно ничего не произошло», — заявил член Консервативной партии Хилл, выступая в Брюсселе.

Отмечается, что Хилл, который призывал жителей Британии голосовать за членство в ЕС, уже подал прошение об отставке главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В ближайшие несколько недель еврокомиссар от Британии займется передачей дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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