Москва, 25 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) грозит дисквалификация на один год из-за положительного результата допинг-пробы «Б» российского штангиста Апти Аухадова, которая была взята на ОИ-2012 в Лондоне. Об этом заявила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова агентству «Р-Спорт».

pixabay.com Биологическая проба

«7 июня в Лозанне состоялось вскрытие пробы «Б», и представитель ОКР присутствовал на этой процедуре, — сказала она. — И спустя некоторое время нам пришло подтверждение, что результат пробы положительный».

Таким образом, вслед за Мариной Шаиновой и Надеждой Евстюхиной, Аухадов стал третьим российским спортсменом, которого уличили в допинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение по возможной дисквалификации на 12 месяцев национальных федераций, если по итогам перепроверки результатов проб участников Олимпиад-2008 и 2012 будет обнаружено 3 или более положительных результата.

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