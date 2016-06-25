Железнодорожный, Московская область, 25 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Mazda сбил двух 15-летних девочек на пешеходном переходе в городе Железнодорожном Московской области. Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью.

pixabay.com Пьянство за рулём

ДТП произошло в пятницу, 24 июня, около 20.00 мск на Колхозной улице.

«В 19:50 мск в г. Железнодорожный на улице Колхозная водитель автомобиля Mazda в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 2-х девочек 15 лет, — говорится в сообщении. — По результатам проведенного исследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в момент управления автомашиной».

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку. Пострадавшие подростки были госпитализированы в местную больницу.