Минск, 25 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Витебская городская общественная организация «Русский культурный центр «Русь» присоединяет свой голос к петиции, направленной президенту России с требованием «снять памятную доску в честь союзника фашистов Маннергейма». Об этом говорится в заявлении белорусской организации, поступившем сегодня, 25 июня, в редакцию ИА REGNUM.

Гитлер в гостях у Маннергейма. 1942

«Сегодня 25 июня исполняется 75 лет с того дня, когда правительство Финляндии сделало заявление о нахождении в состоянии войны с СССР. А через два месяца исполняется 75 лет со дня начала блокады Ленинграда, во время которой от голода умерло более полумиллиона ленинградцев. Голодной смертью убивали ленинградцев вместе с немецко-фашистскими и финские войска, замкнув с севера кольцо блокады. Командовал финскими войсками во время блокады Ленинграда К. Маннергейм», — сказано в заявлении.

Произошедшее за несколько дней до трагической даты нашего народа (22 июня) в РКЦ «Русь» назвали «невероятным»: «16 июня на одном из зданий, пережившим блокаду Ленинграда, глава Администрации президента РФ С. Иванов открывает мемориальную доску в честь Маннергейма».

«В истории современной России немало было случаев глумления над памятью о Великой Отечественной войне, но что к этому приложит свою руку Администрация президента, казалось невозможным, — констатировали в РКЦ «Русь». — Оказалось, что всё возможно. Оказалось возможным для власти демонстративно предать память о мертвых, павших за свободу и независимость нашей Родины. Уму непостижимо».

«Неужели уже не боятся и проклятия мертвых? Или не ведают, что творят, или инфернальное зло одержало очередную победу в РФ. Где же тогда этот образ России как катехона? И какой тогда смысл в стояниях российских госчиновников со свечками в храмах?» — сказано в заявлении белорусского НГО, подписанном председателем Совета ВГОО «Центр Русь» Игорем Потаповым.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о подготовке и торжественном открытии 16 июня в Санкт-Петербурге мемориальной доски в честь фельдмаршала Финляндии и президента этой страны Карла Маннергейма вызвала широкий и резко негативный общественный резонанс как в России, так и в Белоруссии. Ряд представителей интеллигенции и НГО, депутатов и экспертов выразили своё возмущение, к которому ни власти города, ни руководство страны не прислушались.