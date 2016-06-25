Эдинбург, Великобритания, 25 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Соединенное Королевство трещит по швам. Кабинет министров Шотландии одобрил подготовку ко второму референдуму о независимости страны от Британской короны. Об этом сегодня, 25 июня, заявил журналистам премьер-министр Шотландии Никола Стерджен по итогам заседания кабинета.

Дэвид Морье. Сражение при Каллодене. 1746

«Как я уже говорил, второй референдум является вариантом, и этот вариант активно обсуждается. И сегодня кабинет министров согласился, что должна начаться подготовка законопроекта в рамках подготовки к референдуму», — сказал Стерджен.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости страны от Великобритании. Однако, только 45% проголосовавших высказались за отделение.

Но 24 июня во всей Великобритании прошел референдум о выходе королевства из Евросоюза. Большинство проголосовавших высказались за выход из ЕС. Правительство Дэвида Кэмерона уходит в отставку через три месяца.

Примечательно, что в Шотландии большинство является сторонниками Евросоюза. Шансы на выход Шотландии из Великобритании теперь явно увеличиваются.