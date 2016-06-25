Калуга, 25 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Военно-историческая экспозиция под открытым небом «Плацдарм — 2016» открылась сегодня, 25 июня, в Медынском районе Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы экспозиции, мероприятие станет продолжением Военно-исторического «Марша памяти», посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Подольские курсанты. 1941

Сегодня экспозицию посетили десятки сотен человек, которые ознакомились с рассказам экскурсовода о бессмертном фронтовом подвиге курсантов.

26 июня посетителей ожидает реконструкция боя, олицетворяющего подвиг подольских курсантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня, в День памяти и скорби подростки из военно-исторического лагеря «Покровское-Засекино» вместе с военной техникой отправились с Площади Победы в Москве в район Ильинских рубежей. 70 человек в форме и со снаряжением времен войны, в колонне с легкими танками и артиллерией прошли 40 километров в память о своих ровесниках — подольских курсантах, которые осенью 1941 года героически защищали подступы к Москве. По окончанию Марша участники стали «живыми экспонатами», когда все желающие смогли увидеть экспозицию военной техники под открытым небом, участок передовой с окопами, траншеями, ДОТами и курсантами, готовыми к бою.

Мероприятия организованы Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Музея техники Вадима Задорожного и правительства Калужской области.