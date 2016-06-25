Москва, 25 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В ближайшие два-три месяца Лефортовский рынок Москвы будет снесен. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Владимир Маковский. Толкучий рынок в Москве. 1879

Он заявил, что Лефортовский рынок Москвы будет снесен в рамках строительства метро. «Лефортовский рынок в рамках строительства метро мы будем сносить», — сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что на большей части территории, которую занимает рынок, будет построен транспортно-пересадочный узел. В его состав войдет станция метро и часть помещений, где раньше располагался рынок. Эти помещения в будущем также будут использоваться под торговлю.