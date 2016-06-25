Москва, 25 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых на два месяца в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Заседание суда прошло сегодня, 25 июня.

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Басманный суд принял решение арестовать Белых по ходатайству следствия на два месяца до 24 августа.

«Избрать в отношении Белых меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья Артур Карпов.

Интересы Белых в суде представляет адвокат семьи убитого оппозиционера Бориса Немцова Вадим Прохоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых был задержан накануне в Москве при получении взятки в 400 тысяч евро.