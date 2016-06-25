Берлин, 25 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Берлине главы внешнеполитических ведомств стран-основательниц Европейского Союза проводят встречу по вопросу «улучшения Европы». Соответствующее сообщение появилось сегодня, 25 июня, в официальном Twitter германского внешнеполитического ведомства.

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Встреча началась сегодня утром и должна была завершиться в 13:00 мск, но её продлили. Главная тема встречи — итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Во встрече участвуют министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Бенилюкса.