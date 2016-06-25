Калуга, 25 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Уникальная выставка под названием «Сёстры Гончаровы» открылась сегодня, 25 июня, в музее-заповеднике «Полотняный Завод» в Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pzapovednik.ru) Художник Ж.Б. Сабатье. Портрет Екатерины Николаевны Дантес де Геккерн (урожденной Гончаровой), 1838 год (

По информации кураторов выставки, вниманию посетителей предлагается воспроизведение портрета баронессы Екатерины Николаевны Дантес-Геккерн (художник Ж.-Б. Сабатье, 1838 год). Екатерина Дантес-Геккерн (урожденная Гончарова) — старшая сестра Натальи Николаевны Пушкиной. 10 января 1837 года, за 17 дней до роковой дуэли, она становится женой Жоржа Дантеса, к которому испытывала глубокое и страстное чувство.

После дуэли с Александром Пушкиным, Дантес был судим, разжалован и выслан за пределы России. Екатерина Николаевна последовала за ним в маленький городок Сульц (провинция Эльзас, Франция). Их совместная жизнь продолжалась шесть с половиной лет. Во Франции у семейной пары родились три дочери, а в сентябре 1843 года родился долгожданный сын и наследник. После его рождения Екатерина Николаевна тяжело заболела и скончалась 15 октября 1843 года в возрасте 34 лет. Она похоронена в городе Сульце на фамильном кладбище Дантесов.

Судя по письмам, которые баронесса Дантес-Геккерн присылала из Франции родным и знакомым, она была вполне счастлива в браке. Вместе с тем, из документальных источников известно, что члены её семьи относились к ней после замужества неоднозначно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод» был открыт 4 июня 1999 года, к 200-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трёхэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов. В настоящее время на первом этаже находится поселковая библиотека, на третьем — детская школа искусств им. Н.Н. Гончаровой.

Главный усадебный дом был построен в 30-х годах XVIII века. К сожалению, не сохранилось документов, из которых можно было бы узнать имя его архитектора, но существует предположение, что им мог быть великий Б. Растрелли. К концу XVIII века — это был трёхэтажный дом светлого цвета с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х годах XIX столетия приезжавший в Полотняный Завод А.С. Пушкин. Усадьба Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб.

В 1918 году главный дом усадьбы был национализирован, а предметы обстановки отправлены на хранение в Калужский губернский исторический (ныне краеведческий) музей. На протяжении нескольких десятилетий советской власти в доме находилась средняя школа, а также действовали курсы для повышения квалификации работников писчебумажной промышленности.

Трагической вехой в истории усадьбы Гончаровых стала Великая Отечественная война. В октябре 1941 года Полотняный Завод был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В первый же день оккупации усадьба была практически полностью уничтожена пожаром. От великолепного дворца остался лишь остов. Последующие десятилетия продолжали оказывать своё разрушительное воздействие.

Решение о восстановлении усадьбы было принято Калужским Облисполкомом в октябре 1967 года. В июне 1999 года в главном усадебном доме был открыт музей.