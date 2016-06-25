Лондон, 25 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Великобритании набирает обороты петиция с требованием проведения повторного референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Требование переголосования

Петиция была размещена на официальном сайте парламента Великобритании сразу после оглашения результатов референдума, прошедшего 24 июня, по которому Британия вышла из ЕС.

На данный момент петицию за повторный референдум подписали уже 1,04 млн человек. Для рассмотрения парламентом петиция должна была собрать не менее 100 тысяч подписей.

Авторы петиции призывают правительство Ее Величества применить правило, согласно которому, если число проголосовавших за или против выхода из ЕС составило менее 60% при явке ниже 75%, должен быть проведен еще один референдум.

На небезызвестном портале change.org сразу после объявления результатов референдума появилась петиция с требованием признать город Лондон независимым от Великобритании и присоединить его к Евросоюзу. Петиция адресована мэру британской столицы Садику Хану, она набрала уже 118 тысяч голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM британцы проголосовали за выход своего королевства из Евросоюза. Кабинет Дэвида Кэмерона уходит в отставку. Перспективы ЕС туманны.