Тула, 25 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Следственные органы начали проверку по факту гибели пятерых человек в карьере в Тульской области вечером 24 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По данным следственных органов, семья из пяти человек — мужчина 1977 года рождения, его супруга 1980 года рождения, дочь 2001 года рождения, сын 2005 года рождения, племянник 2001 года рождения и племянница 2005 года рождения — вечером 24 июня отправилась купаться на берег карьера в поселке Бегический Богородицкого района Тульской области.

Купаясь, двое мальчиков начали тонуть. Им на помощь бросились женщина и ее 15-летняя дочь, но тоже утонули, следом в воду прыгнул глава семейства, выплыть он не смог.

11-летняя девочка побежала за помощью на берег соседнего карьера. Когда она вернулась вместе с мужчиной, отдыхавшим неподалеку, на поверхности воды уже никого не было. Мужчина вызвал спасателей, которые извлекли из воды тела погибших.

Известно, что купаться в карьере было запрещено.