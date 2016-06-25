Москва, 25 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации и по совместительству глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что готов взять на себя всю ответственность в том случае, если всю российскую сборную не допустят до Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом Мутко заявил сегодня, 25 июня, в эфире «Матч ТВ».

archive.government.ru Владимир Мутко

«Я стараюсь делать честно эту работу. Для меня станет огромной неудачей, если вся сборная России будет отстранена», — сказал Мутко. Если это произойдет, то он готов уйти в отставку с поста министра спорта.

Критика в адрес Мутко нарастает с момента скандала вокруг бывшего главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. С именем Мутко связывают заключение невыгодного контракта с Капелло. Со скандалом пришлось покинуть пост главы РФС ставленнику Мутко Николаю Толстых, а самому министру пришлось встать у руля российского футбола.

Сильным ударом по Мутко стал допинговый скандал в российском спорте. Он уже не раз заявлял о готовности уйти в отставку, однако пока этого не произошло.