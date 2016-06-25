Тбилиси, 25 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что уважает мнение большинства граждан Великобритании, поддержавших выход страны из Евросоюза, в ходе проведенного в стране референдума, и называет его демократическим решением. В то же время он присоединяется к тем лидерам континента, которые выразили сожаление в связи с итогами референдума в Великобритании. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Я Вас уважаю!

«Вчера большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Это демократическое решение, которое мы должны уважать. Но лично я присоединяюсь к тем лидерам нашего континента, которые выражают сожаление в связи с этим. С другой стороны, важно помнить, что европейский проект мира и сотрудничества альтернативы не имеет, и он обязательно будет продолжен», — заявил Квирикашвили.

По его словам, итоги референдума не смогут изменить суть Евросоюза, который является самым сильным политическим и экономическим союзом в мире. «Этот референдум не сможет изменить того, что Евросоюз является самым значительным и сильным политическим и экономическим союзом в мире, сила и прочность которого будут еще больше расти. Настало время для наблюдения над собой и, вместе с тем, консолидации и обновления. Я уверен, что этот процесс даст Евросоюзу возможность использовать свои сильные стороны, еще больше упрочиться и пойти вперед», — подчеркнул Квирикашвили.

По заявлению грузинского премьера, он надеется, что Евросоюз и впредь будет играть роль сильного лидера среди своих соседей. Он также считает, что и Великобритания в будущем внесет значительный вклад в дело обеспечения безопасности и развития Европы.