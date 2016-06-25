Москва, 25 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложено о задержании губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 25 июня.

pixabay.com Стоп коррупции!

«Правоохранительные и следственные органы работают самостоятельно, поэтому здесь о каких-то там консультациях заранее речи не идет», — сказал Песков.

Глава кремлевской пресс-службы не стал прогнозировать, когда Путин отправит Белых в отставку. «В какой момент отрешать от должности — я сейчас не могу такое решение анонсировать», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь не стал давать оценку эффективности работы Белых, как губернатора Кировской области. Песков посоветовал обратиться к соответствующим рейтингам.

Примечательно, что задержание Белых и возбуждение против него уголовного дела произошло в тот момент, когда Путин был в Ташкенте на юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в Москве 24 июня в одном из ресторанов при получении взятки в 400 тысяч евро. Его взяли с поличным. Губернатору предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Сегодня Басманный суд Москвы должен избрать ему меру пресечения.