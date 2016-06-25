Пекин, 25 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о приоритете развития отношений с Китайской Народной Республикой. Об этом российский лидер заявил сегодня во время переговоров с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, передает «Русская служба новостей».

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На встрече Дэцзян напомнил, что это уже пятнадцатый визит Путина в Китай. «Это, безусловно, говорит о том, что Россия придает приоритетное значение развитию отношений с Китаем», — отметил российский президент.

Также Путин подчеркнул, что в структуре двусторонних отношений очень важное место занимает парламентское измерение. «Считаю очень важным, что сегодняшний визит начинается именно с нашей с вами беседы», — сказал президент.

Дэцзян назвал Путина иностранным лидером, с которым председатель КНР Си Цзиньпин встречается чаще всего. Он пожелал Путину успешного проведения визита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин сегодня находится с официальным визитом в Китае. Темой российско-китайских переговоров будут проблемы безопасности и двустороннего сотрудничества.