Тбилиси, 25 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В связи с ситуацией, сложившейся в Амали-Девдоракском ущелье, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел расширенное заседание Совета по госбезопасности и управлению кризисами. Как сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе правительства Грузии, заседание прошло 24 июня вечером в национальной ситуационной комнате Центра по управлению кризисами, и на нем присутствовали руководители всех соответствующих структур.

Vadim Tolbatov Военно-Грузинская дорога

Премьер заслушал последнюю информацию о ситуации в зоне стихийного бедствия, ознакомился с полученным с места визуальным материалом и заключениями специалистов. Участники встречи представили премьер-министру план работ по восстановлению поврежденного участка дороги. Георгий Квирикашвили поручил соответствующим структурам в максимально сжатые сроки завершить работы по ликвидации последствий стихии. Координацию этих работ он возложил на секретаря Совета по госбезопасности и управлению кризисами Миндию Джанелидзе.

Как известно, в результате схода оползня в Дарьяльском ущелье 23 июня был поврежден участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс на 134−135 км, из-за чего движение между Грузией и Россией прекратилось. Ранее представители правительства Грузии заявили, что на восстановление поврежденного участка дороги понадобится 2−3 недели.