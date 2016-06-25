Калуга, 25 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. 126 тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано с начала 2016 года в Калужской области, что составило 2% от общего числа зафиксированных преступлений. Об этом сегодня, 25 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

pixabay.com Убийство

По ее словам, из числа зарегистрированных в 2015 году преступлений, 402 относятся к категории против личности, что составляет 2,2% от общего числа преступлений данного вида (в 2014 году — 422, то есть 2,5%).

В пресс-службе отметили, что на фоне снижения количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности на протяжении последних нескольких лет наблюдается незначительное увеличение количества убийств. В 2015 году зарегистрировано 82 таких преступления (в 2014 году — 80). Так, правоохранительными органами области в 2015 году раскрыто 75 убийств (в 2014 году — 63), что составляет 92,6% от числа преступлений данной категории. В истекшем периоде 2016 года раскрыто 32 убийства (100% от числа зарегистрированных).