Москва, 25 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сегодня, 25 июня, встретится с главным тренером сборной России по футболу Леонидом Слуцким. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на бывшего пресс-атташе национальной сборной Илью Казакова.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Встреча

Ожидается, что Слуцкий подтвердит Мутко свое намерение уйти в отставку с поста тренера сборной России по футболу. Впервые об этом Слуцкий заявил сразу после поражения сборной России в матче против Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016 (0:3).

Ранее Мутко заявил, что не против того, чтобы Слуцкий остался тренером сборной. Однако, уже ходят слухи о том, что Российский футбольный союз (РФС), который также возглавляет Мутко, подыскивает кандидатуру нового тренера для сборной.

Называются следующие вероятные кандидатуры — Мануэль Пеллегрини или Станислав Черчесов. Пеллегрини — выходец из Чили, он тренировал английский «Манчестер Сити», Черчесов недавно покинул польскую «Легию».