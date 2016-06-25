Москва, 25 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил порядок создания и введения реестра опасных для экологии России объектов. Соответствующий документ опубликован сегодня, 25 июня, на официальном сайте правительства.

pixabay.com Экологически опасный объект

В России будет создан специальный государственный реестр, в который войдут сведения обо всех объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Создание такого реестра предусматривает поправки в закон «Об охране окружающей среды». Помимо федерального реестра будут созданы региональные реестры. Ведением федерального реестра будет заниматься Росприроднадзор, региональными — органы власти субъектов Федерации.

В этих реестрах будут организованы сведения по объектам хозяйственной деятельности. В частности, в реестрах будут содержаться сведения об объеме размещенных отходов по каждому виду и классу опасности, массу выбросов и сброса загрязняющих веществ, сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду на тех или иных объектах.

Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии.