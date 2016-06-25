Москва, 25 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Пока ещё действующему губернатору Кировской области Никите Белых, задержанному накануне в Москве при получении взятки в 400 тысяч евро, предъявлено обвинение. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

pixabay.com Евровзятка

Сообщается, что Белых предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Свою вину Белых не признает.

Также известно, что адвокатом пока ещё губернатора стал Вадим Прохоров, который является адвокатом семьи убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.