Москва, 25 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Троим фигурантам уголовного дела по факту гибели 14 детей на Сямозере в Карелии предъявлены обвинения. Об этом сегодня, 25 июня, заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

sledcom.ru Владимир Маркин

Он сообщил, что следствие предъявило обвинения директору ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Руководителю карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Маркин уточнил, что Решетова, которая сама назначила себя директором детского лагеря, назначила своего заместителя — Виноградова — ответственным за купание детей в текущем сезоне.

Виноградов узнал об ухудшении погодных условий перед началом плавания, но все равно принял решение вывести 47 детей на воду.

Коваленко, будучи начальником управления Роспотребнадзора по республике Карелия, знал о многочисленных нарушениях в лагере на Сямозере, однако выдал им заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности.

Также Маркин рассказал, что идет проверка организаторов аукциона, благодаря которому 1467 детей из Московского региона отправились отдыхать в «Парк-отель «Сямозеро».