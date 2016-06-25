Киев, 25 июня, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его стране необходимы мощные военно-воздушные силы, которые были бы способны отбить атаку любого противника. Об этом украинский президент заявил накануне, 24 июня, во время выступления в Харьковском университете воздушных сил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безумные идеи Порошенко

«Наша военная авиация по своему назначению, огневой мощи и дальности боевого применения должна стать той силой, которая вместе с другими составляющими обороны обеспечит сдерживание амбиций Российской Федерации, которая будет способна нанести адекватный удар в ответ любому агрессору», — заявил Порошенко.

Он напомнил, что существующая на Украине боевая авиация используется украинскими силовиками в Донбассе исключительно для транспортировки раненых, личного состава и военного имущества.

В 2016 году Украина хочет потратить на восстановление ВВС 2,5 млрд гривен ($140 млн). «Это позволит армии получить из ремонта около 50 летательных аппаратов с восстановленной боеспособностью — 35 самолетов и 15 вертолетов», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, евромайданная хунта, захватившая власть в Киеве в феврале 2014 года, использовала украинскую боевую авиацию для подавления гражданских протестов в Донбассе. Мир облетели шокирующие кадры того, как боевые самолеты наносят авиаудары по мирным городам Донбасса и под бомбами гибнут мирные жители.

Ополченцам Донбасса пришлось захватить средства ПВО в военных частях, чтобы прикрыть небо над народными республиками. Вскоре ополченцы стали сбивать боевые самолеты украинских ВВС. После ощутимых потерь ВВС Украины прекратили совершать боевые вылеты в Донбасс.

После двух лет гражданской войны украинская экономика находится в глубочайшем упадке. Современные ВВС стоят крайне дорого, и Украина никогда не сможет их себе позволить.