Тула, 25 июня, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В Тульской области во время купания утонула семья из пяти человек. Об этом сегодня, 25 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Липунов Г.А Затопленный карьер

Сообщается, что инцидент произошел в Богородицком районе Тульской области недалеко от поселка Бегичевский. Погибшие купались в затопленном карьере, не предназначенном для купания.

Во время купания трое детей — два мальчика и девочка — начали тонуть. Мужчина и женщина бросились им на помощь. Никому из них спастись не удалось.

Известно, что все погибшие были родственниками. Речь идет о матери 1981 года рождения, ее муже 39-и лет и трех несовершеннолетних детях.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.