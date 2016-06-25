Марсель, Франция, 25 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В северной части французского города Марсель неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает AFP.

valio_subaru Автомат Калашникова

Сообщается, что в ночь на 25 июня, на севере Марселя из автомата Калашникова были застрелены двое мужчин, чьи личности пока не установлены.

Серьезные ранения в результате этого инцидента получила 14-летняя девочка. Она госпитализирована.

Полиция ищет нападавшего. Другие подробности не сообщаются.