Берлин, 25 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что оставшиеся 27 стран-членов Европейского Союза не должны мстить Великобритании за её решение выйти из ЕС. Об этом он заявил в интервью германскому телеканалу ZDF накануне, 25 июня.

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Штайнмайер подчеркнул, что нужно уважать выбор британцев и ни в коем случае не мстить им за их решение. Он призвал оставшиеся страны Евросоюза сосредоточится на безопасности, вопросах миграции и экономическом росте. Глава германского МИД особо отметил, что нужно сосредоточится на борьбе с высоким уровнем безработицы среди молодежи.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу выхода королевства из Евросоюза. Сторонники выхода победили, набрав 51,9%. Brexit состоялся. Его последствия для Евросоюза и мировой политики в целом будут крайне серьезными. Из Евросоюза выходит страна, которая являлась одним из его основателей.