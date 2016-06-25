Анкара, 25 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европейский Союз практикует в отношении его страны «исламофобию». Об этом Эрдоган заявил накануне, 24 июня, в своем телеобращении к гражданам Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган прокомментировал выход Великобритании из состава Европейского Союза и подчеркнул, что в ЕС нарастают внутренние противоречия, которые могут привести к выходу ещё несколько стран.

Также одиозный турецкий президент считает, что в отношении Турции Евросоюз продолжает практиковать исламофобию. Именно поэтому, считает Эрдоган, евробюрократы откладывают вступление Турции в ЕС.

Турецкий министр по делам Евросоюза Омер Челик также отметил, что референдум в Великобритании был омрачен исламофобией и антитурецкими настроениями. «Это был тревожный процесс … в котором основные политики слишком часто опирались на ультра-правую риторику», — сказал Челик.

Напомним, ЕС смог договориться с Турцией по проблеме миграционных потоков, идущих через эту страну в Евросоюз. Взамен Турции обещали безвизовый режим с ЕС. Великобритания была этим крайне возмущена и заявила, что никакого безвизового режима для турок она не введет.