Вашингтон, 25 июня, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Министерство обороны США собирается снять запрет на службу в американской армии трансгендеров. Об этом накануне, 25 июня, пишет американское издание USA Today со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Сообщается, что документ о снятии запрета на прием в армию США трансгендеров уже подписан заместителем министра обороны Бобом Уорком 22 июня. Ожидается, что глава Пентагона Эштон Картер подпишет этот документ 1 июля, после чего он будет обнародован и вступит в силу.

Уточняется, что документ довольно объемный и касается всех аспектов военной службы. В частности, изменены будут комплектации войск, размещения и униформа трансгендеров. В целом, переход на новую политику будет длится около года.

Стоит отметить, что Картер ещё в прошлом году поручил организовать специальную рабочую группу, которая изучала возможности приема на службу в американскую армию трансгендеров. Тогда глава Пентагона отметил, что существующие армейские правила относительно трансгендеров «устарели и порождают неуверенность». Это якобы отвлекает командиров от выполнения их задач.

Напомним, трансгендерность — собирательный термин для обозначения явлений несовпадения социального и биологического пола.